Vocalista de una banda orinó sobre la cara de un fan en pleno concierto

La vocalista Sophia Urista se disculpó por orinar a un fan en el escenario durante una actuación. Las imágenes del incidente se volvieron virales.

La cantante principal de Brass Against ha sido tendencia en redes sociales después de orinar en la cara de un fanático en medio de la actuación de la banda en el festival Welcome to Rockville en Daytona Beach, Florida.

En el video, la cantante le dijo a la audiencia que tenía que orinar y que no podía «llegar al baño».

Tras el revuelo que generó el episodio, la artista volvió a pedir disculpas. En su cuenta personal de Twitter, Urista aseguró que “siempre he superado los límites en la música y el escenario. Esa noche, llevé los límites demasiado lejos”.

Urista llevó al fan, quien tenía una lata de cerveza pegada a su frente. La cantante comenzó a orinar sobre el hombre mientras la banda tocaba su versión de “Wake Up” de Rage Against the Machine.

La vocalista se disculpa por orinar en cara de fanático en vivo

La rockera emitió ayer una disculpa en su cuenta personal de Instagram.

“Siempre he superado los límites en la música y en el escenario. Esa noche, llevé los límites demasiado lejos”, escribió. “Amo a mi familia, a la banda y a los fans más que a nada y sé que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hice. Les pido disculpas y quiero que sepan que no fue mi intención lastimarlos».

Valenciano aclara si estaba ebrio o no en programa de televisión https://t.co/DdxOg5JkAA — Minuto30.com (@minuto30com) November 19, 2021