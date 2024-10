Una mujer britanica de 49 años, contó lo que sintió luego de morir por 40 minutos.

Todo inició cuando su esposo la encontró en la sala de su casa, la vio con los ojos abiertos y sin vida.

“Estaba sentada en el sofá, con los ojos abiertos y sin vida ella tenia unos patrones hexagonales extraños en todo el cuerpo» dijo Stu, el esposo de la mujer.

El hombre en ese momento intento reanimarla mientras llamaba a emergencias.

“Me puso en el suelo y empezó a realizar RCP mientras hablaba por teléfono con los servicio de emergencia y después de conectarme a varias máquinas, el socorrista utilizó un desfibrilador para poner en ritmo los débiles latidos de mi corazón.

Desafortunadamente, después de estabilizarme, volvió a suceder lo mismo y mi corazón latía tan rápido que eventualmente se habría detenido y se habría rendido”, dijo Kirsty Bortoft como fue identificada la mujer.

Cuando llevaron a Kirsty a emergencia los doctores no le dieron mucha esperanza de vida.

Aunque se tenia la baja probabilidad, la mujer estuvo muerta por 40 minutos, pero los médicos seguían realizando la reanimación hasta que el corazón volvió a latir.

Lo que pasó fue que la mujer sufrió un para cardiaco, por 40 minutos, murió y fue inducida a un coma para salvarle la vida.

Aunque se tenían muy pocas esperanzas de vida, kirsty volvió respirar y describió ese momento como algo mágico.

Expresó que ella sentía todo lo que sucedía a su al rededor a pesar de estar inconsciente.

Lo extrañó del caso fue que solo, su esposo, sus padres e hijos sabían que ella estaba en esa situación y fue una amiga psíquica, la que se comunicó con una hermana y le preguntó que le pasaba a Bortoft.

La amiga sabia que algo no estaba bien con kirsty por que el espíritu de Bortoft estaba en su casa pidiéndole que escribiera unos mensajes para sus hijos y su papá.

«Le dije (a mi amiga) que mi cuerpo se estaba descomponiendo y que no creía que pudiera volver a hacerlo, pero ella se puso severa conmigo y me dijo que volviera”, sostuvo la mujer a The Sun.

El cuerpo de kirsty pasó dos horas en la sala de la casa de su amiga psíquica.

«Recuerdo que cuando finalmente regresé a mi cuerpo,

sabía exactamente lo que tenía que hacer para sanar, como una descarga de información.

Me di cuenta de que no mueres, sólo tu cuerpo sigue adelante

y que mi misión aquí aún no había terminado», recordó la mujer.

Ella y su esposo cuentan que fueron “factores desconocidos”, lo que hicieron que la mujer sobreviviera.

«Aceleré lo inevitable y me curé más rápido, donde el día diez,

me hicieron una radiografía de los pulmones y el radiógrafo se quedó en shock.

Me pidió permiso para mostrar los resultados a su equipo

y se quedó estupefacto, ya que las cicatrices y el agua prácticamente habían desaparecido”, señalo Bortoft.

