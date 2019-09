FOTOS: Viviana Castrillón, embajadora de Playboy, dio consejos para tener despierto el deseo sexual con su pareja

La modelo paisa Viviana Castrillón, que saltó hace muchos años a la fama por su trabajo en Playboy, contó cuales son sus nuevos proyectos y aclaró que no le han hecho oferta para hacer pornografía, asimismo, dio algunos consejos para tener despierto el deseo sensual con su pareja.

Aunque nunca ha debutado como actriz porno, tiene la mejor actitud para nuevas aspiraciones. “No la he hecho, no la haré, pero me gusta mucho la parte sensual por eso cuido mucho mi cuerpo”.

“Estoy muy contenta porque ahora tengo la posibilidad de hacer mis tips para un mercado anglo, que es muy importante, hay muchos proyectos con esa productora que tengo en Estados Unidos, pero el más importante es ‘Vivi tips’”

En entrevista con Noticias Caracol dio algunos trucos para tener despierta la pasión en pareja. “Importante la comunicación, no se vayan a dormir peleados. Innovar, hay tanto para hacer, amárrense, échense aceites y tercero dejen la pena”.