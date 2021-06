39 viudas y 89 hijos: murió el padre de la familia más numerosa del mundo

El hombre de 76 años, quien era un polígamo y líder de una secta, dejó a 39 viudas y más de 90 hijos. Murió Ziona Chana quien sería el jefe de la familia más numerosa del mundo.

Ziona falleció el pasado domingo, según informaron fuentes del gobierno de la India. El hombre que era el jefe de una secta cristiana local que permite la poligamia: tuvo una familia conformada por 167 miembros, convirtiéndose en la más numerosa del mundo, según los medios locales.

Lea también: Rescataron a un niño de tres años que cayó en un pozo de 54 metros de profundidad

A través de su cuenta de Twitter el ministro en jefe de Mizoram, Zoramthanga, manifestó sus condolencias, “Con gran pesar, Mizoram se despidió de Ziona (76), que se cree que encabeza la familia más grande del mundo con 38 esposas y 89 hijos”.

Los informes de Mizoram indicaron que el hombre falleció en un hospital privado en la capital del estado, Aizawl, debido a complicaciones relacionadas con la diabetes y la presión arterial alta.

With heavy heart, #Mizoram bid farewell to Mr. Zion-a (76), believed to head the world's largest family, with 38 wives and 89 children.

Mizoram and his village at Baktawng Tlangnuam has become a major tourist attraction in the state because of the family.

Rest in Peace Sir! pic.twitter.com/V1cHmRAOkr

— Zoramthanga (@ZoramthangaCM) June 13, 2021