Vítor Baía: «No vamos a tomar una opinión formal antes de la decisión de mañana»

Madrid, 20 dic (EFE).- Vitor Baía, vicepresidente del Oporto, dijo este jueves que hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) no se pronuncie sobre la Superliga no adoptará «una opinión formal», aunque «puede ser una decisión que modifique muchas cosas». «Antes de la decisión no vamos a tomar una opinión formal […]