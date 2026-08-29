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    ¡Visita de lujo en Guarne! Boris Johnson, ex primer ministro británico, se puso la camiseta de Atlético Nacional

    El exmandatario británico no dudó en ponerse la camiseta oficial de Atlético Nacional y saltó a las canchas de entrenamiento para patear el balón

    Publicado por: SoloDuque

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    Foto: Atlético Nacional
    ¡Visita de lujo en Guarne! Boris Johnson, ex primer ministro británico, se puso la camiseta de Atlético Nacional

    Resumen: El político inglés recorrió la sede deportiva del equipo antioqueño, conoció la historia del club más veces campeón de Colombia y hasta se animó a patear el balón en las canchas.

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    Minuto30.com .- La sede deportiva de Atlético Nacional recibió en las últimas horas a un invitado internacional que sorprendió a propios y extraños. Se trata de Boris Johnson, ex primer ministro del Reino Unido, quien hizo una pausa en su agenda por Colombia para visitar las modernas instalaciones del conjunto verdolaga.

    A través de sus canales oficiales, el club antioqueño compartió los detalles del inusual encuentro, destacando el atractivo que genera la institución a nivel internacional. «La casa que nadie se quiere perder», fue el mensaje con el que el equipo dio a conocer la llegada del líder político europeo.

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    Foto: Atlético Nacional

    Un recorrido con «pasión verde»

    Durante su paso por el municipio del oriente antioqueño, Johnson tuvo la oportunidad de recorrer de primera mano los pasillos e instalaciones de la sede que, según destacó el mismo club, guarda la historia, la pasión y la identidad de la hinchada del equipo más veces campeón del fútbol profesional colombiano.

    Lejos del estricto protocolo diplomático, el exmandatario británico demostró su interés por la cultura futbolera: no dudó en ponerse la camiseta oficial de Atlético Nacional y saltó a las canchas de entrenamiento para patear el balón, dejándose contagiar por unos minutos de la característica «pasión verde».

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    Foto: Atlético Nacional

    Para la institución, la visita de una figura de este calibre reafirma el impacto cultural y deportivo del equipo. «Una vez más, queda claro: quien nos visita, se lleva un pedazo de Nacional en el corazón», concluyó el club en su reporte, celebrando un encuentro que rápidamente generó múltiples reacciones y orgullo entre los aficionados en las redes sociales.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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