Cuentan que la Virgen del Carmen apareció en un árbol en Sucre

En los últimos días ha sido noticia el cabildo indígena Calle Larga en Sampués, Sucre tras la aparición en un árbol de lo que sería la imagen de la Virgen del Carmen.

Un niño aseguró que había visto a la Virgen

Medios de comunicación de la localidad aseguran que fue Juan, un niño de 12 años de edad, el primero que vio la imagen y salió corriendo a contarle a todos, «hay un santo en el árbol», gritaba el menor.

La propietaria de la finca habló con periodistas de El Heraldo y les contó que aunque muchos creyentes llegaron hasta el sitio para horrar la imagen, ella no lo creía hasta que vio la talladura en el árbol de Ciruela, “fue algo impresionante, yo no creía lo que decía el niño, él me decía que allá estaba la imagen de la virgen, y yo dudaba, pero cuando llegue aquí donde ella la vi y si es la virgencita del Carmen, madre Santa”

Le podría interesar: Papa Francisco sale del hospital tras 10 días de la operación

Aseguran que la del Carmen apareció en comunidad indígena en Sampués https://t.co/0SwK0xmIdW — Iveth Salazar R (@Isaro28) July 19, 2021