Pitbull ¿Eres tú? Viralizan foto del artista con barba y cabello largo

Además de su talento, si hay algo que ha caracterizado Pitbull es su cabeza rapada, por lo que una foto en la que se le ve con barba y abundante cabellera se ha viralizado en las redes sociales.

El look del cantante cubano-estadounidense, ha causado revuelo en las redes sociales y han generado todo tipo de opiniones, «Con pelo y sin pelo es el hombre más sexy de la tierra», «ya no es Pitbull ya es Border Collie», «Pitbull con pelo y barba es un papucho», «reaparece Pitbull con pelo, este 2021 se está terminando muy raro».

No obstante, la foto de Pitbull que tanto emocionó no es real, pues la imagen más reciente del artista publicada en sus redes sociales, lo muestra con la misma look y todo parece indicar que se trataría de una edición de una usuaria de Tik Tok que quiso saber como se vería el artista con cabello y luego compartió el resultado en redes.

No sabía que con cabello era @MrJasonDay 🤣 https://t.co/DYbeqQO54q — Lito Artadi (@Fajulenmi) November 10, 2021

Con lo de hay que pensar con casa hombre: ¿es guapo, o solamente tiene cabello? pic.twitter.com/JSajkogczw — ElenaG. (@ElenaG_ez) November 10, 2021

Qué sacón de onda ver a con pelo pic.twitter.com/QyQoRkXbN7 — Chacho_alvarez (@chacho_alvarez) November 10, 2021

