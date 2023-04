in

Esta vez, el pollo sudado se ganó los like. Gracias a Internet se pueden conocer diferentes fotos y videos que terminan haciéndose virales y se vuelven de conocimiento público. Graciosos, reflexivos, de denuncia, bromas, tiernos, sobre viajes, en fin, la web está llena de contenidos que llaman la atención y no pasan desapercibidos.

Aunque en ocasiones estos videos se hacen virales porque no son ‘correctos’ y de no ser por su viralización no se conocerían.

Pues hay un video rondando en la red social TikTok que ha llamado bastante la atención, muestra de ello son las casi 7 millones de reproducciones que tiene, a pesar de durar tan solo 5 segundos, sí, ese tiempo bastó para que la familia que lo protagoniza y sobre todo el hecho que están llevando a cabo se volviera llamativo y muchas personas decidieran compartirlo, volviendo viral el video llegando a varios lugares seguramente del mundo.

En la grabación se puede leer en un texto de la parte superior, “Mi mamá trajo un pollo entero al avión”. Y sí así tal cual lo describió la usuaria ‘analisiareyes3′ en la red social se puede ver en el video como la mujer saca de unas ‘cocas’, como se les dice popularmente en Colombia a los recipientes para llevar comida, presas de pollo, arroz, yuca y los reparte en platos a los diferentes miembros de su familia sentados en las sillas del avión, quienes por su puesto con este manjar en frente no dudaron en coger la presa con la mano y ‘echarle muela’.

Además del texto que acompaña el video en el pie del video se puede leer “A veces cuento historias sobre mi mamá y son tan extrañas, que la gente piensa que me las estoy inventando. No lo hago”. Algo que ha quedado clarísimo viendo el video, habrá que esperar si su mamá le dice algo por delatarla públicamente en un video viral y si los dejan subir de nuevo a otro avión.

