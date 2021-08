EN VIDEO: ¿Cuántos cómo él? Joven se hizo viral por celebrar la compra de su primera nevera

Un joven de 18 años se hizo viral en redes sociales por celebrar que gracias a su arduo trabajo, logró ahorrar para comprar su primera nevera.

Por medio de Twitter el joven compartió una fotografía al lado de la nevera que logró comprar y esta le dio la vuelta a las redes sociales y a los medios de su país.

“Después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera es una boludes pero para mí es alto progreso”, escribió el joven que se hizo viral.

La entrevista por la foto viral

Luego que la fotografía se tomará los medios de su país, el joven fue entrevistado en un noticiero donde aseguró que nunca se imaginó viralizarse o salir en televisión, por cuenta de una foto que originalmente era para sus amigos.

“Quise presumir, entre comillas, la heladera que compré con mi esfuerzo, sin plata de mis padres”, contó el joven, emocionado e incrédulo por la dimensión que tomó su foto.

Mariano Cantero de 18 años de edad, narró que lleva viviendo varios meses solo y se sostiene con tres trabajos, de donde estaba ahorrando para comprar su nevera: “El primero es con el que me mantengo y ahorro, de delivery en una rotisería; después trabajó en un comedor, ayudó dos veces por semana; y el tercero es una barbería, lo hago en mi tiempo libre cuando quiero una plata extra”, contó.

También narró que originalmente la foto iba para sus amigos para mostrarles que ya tenía para darles hielo cuando fueran a visitarlo: “Esa foto que me sacó mi mamá cuando me la compré era para mi grupo de amigos para decirles que ahora iban a tener hielo”, contó entre risas. “Mi sueño es tener mi propia casa, sentir esa sensación de que todo me lo compré con mi esfuerzo, sin depender de nadie”, completó.

después de tanto ahorrar por fin me pude comprar mi primera heladera es una boludes pero para mí es alto progreso pic.twitter.com/flL1Gwksb1 — Mariano cantero (@Marianocantero0) August 17, 2021

