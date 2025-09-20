Viral en redes: extraña criatura «humanoide» avistada en una carretera ¿qué será?

Resumen: Video viral: Graban a una extraña criatura con rasgos humanos caminando por la vía Balsillas-Neiva. El suceso causa intriga y especulaciones en redes sociales.

Minuto30.com .- Un video que circula en redes sociales ha causado gran revuelo e intriga, pues muestra a una extraña criatura con rasgos humanos caminando de forma peculiar por la vía Balsillas-Neiva.

El suceso fue captado en medio de la noche por viajeros que transitaban por la zona, lo que ha generado todo tipo de especulaciones y teorías entre los internautas.

#IMPACTANTE Viajeros que se movilizaban en medio de la noche por la vía Balsillas-Neiva, se encontraron de frente con una extraña criatura con rasgos humanos que se caminaba de manera extraña. Uno de los ocupantes del vehículo, logró grabar con su celular el extraño suceso. pic.twitter.com/ktfDZ3FbGV — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 20, 2025

En la grabación, que se ha vuelto viral, se puede ver a un ser de no gran tamaño y forma humanoide que se moviliza por la carretera de una manera extraña.

Aunque la imagen es borrosa y la luz de los faros del vehículo no ayuda, se pueden apreciar los rasgos de una persona. La criatura se mueve de forma errática, impulsándose por lo que serían sus patas delanteras, lo que ha generado una gran intriga entre la comunidad.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre el suceso. Se espera que, con el paso de las horas, se logre identificar a la criatura y se aclare el misterio.

