Violento robo: golpearon y se llevaron camioneta de un jugador de Boca

En video quedó el momento en el que ocurre el violento hurto en Buenos Aires, Argentina, cuando lo interceptaron unos sujetos, le golpearon la cabeza con un arma y se llevaron su camioneta.

El jugador de Boca, Agustín Sández, detalló que iba para su casa, cerca de la medianoche, cuando fue víctima de un violento hurto: no solo se llevaron su camioneta, sino que también recibió un golpe en la cabeza.

Las imágenes dejan ver como el jugador llega a su hogar con una camioneta gris y, mientras estaba estacionando, dos autos aparecieron y se le pusieron de frente, para que no pueda escapar.

Los sujetos se bajaron de los carro e increparon al futbolista de Boca. Se subieron a su camioneta y se la llevaron, dejaron en el lugar uno de los dos carros en los que llegaron.

