Violento robo en la glorieta de Niquía: Delincuentes se llevaron una moto de alto cilindraje y le pegaron un «cachazo» al motociclista

Minuto30.com .- La noche de este sábado 14 de marzo un fleteo se registró en el municipio de Bello. Cerca de las 8:00 p. m., un motociclista fue víctima de un violento asalto en la concurrida glorieta de Niquía, punto clave que conecta con la Autopista Norte.
El ataque
Según los primeros reportes ciudadanos, la víctima fue interceptada por dos individuos que se movilizaban en una motocicleta Crypton. Los delincuentes no solo intimidaron al conductor con arma de fuego, sino que, en un acto de sevicia, el parrillero quien además se fue en la moto hurtada, golpeó en el forcejeo a la víctima con la cacha del arma en la cabeza, dejándolo lesionado en la vía mientras huían con el botín.
El botín
Los delincuentes lograron llevarse una motocicleta de alto cilindraje, según testigos sería una Tracer, huyendo con rumbo desconocido. El conductor afectado recibió auxilio por parte de personas que transitaban por el sector.
