Resumen: El trágico incidente ocurrió cuando la víctima se encontraba en la calle utilizando su teléfono celular. Según el relato de testigos presenciales, un individuo se le acercó de manera desafiante, desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó un disparo.

Violento atraco en Laureles termina en tragedia: Hombre de 50 años asesinado por su celular

Minuto30.com .- La tranquilidad del barrio Laureles, en el occidente de Medellín, se vio sacudida durante la madrugada del pasado Jueves Santo. Un intento de hurto terminó en un hecho de sangre que cobró la vida de un ciudadano de 50 años, quien fue atacado a bala tras ser abordado por un delincuente mientras se encontraba en la vía pública.

Gracias a la oportuna alerta de la comunidad y la rápida respuesta de las patrullas del cuadrante, las autoridades lograron la captura del presunto responsable pocos minutos después del ataque.

Los hechos: Un disparo por la espalda

El trágico incidente ocurrió cuando la víctima se encontraba en la calle utilizando su teléfono celular. Según el relato de testigos presenciales, un individuo se le acercó de manera desafiante, desenfundó un arma de fuego y, sin mediar palabra, le propinó un disparo.

Tras el ataque, el agresor abordó una motocicleta y emprendió la huida a toda velocidad. Por su parte, la víctima fue auxiliada por uniformados de la Policía, quienes lo trasladaron en una patrulla hasta una Clínica del norte de la ciudad. A pesar del esfuerzo del personal médico, el hombre falleció debido a una grave lesión en la espalda.

Captura y material incautado

La operatividad policial permitió interceptar al sospechoso en medio de un “plan candado” desplegado en las vías aledañas a Laureles. Al momento de la detención, los uniformados hallaron en poder del sujeto:

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Una pistola marca Glock, calibre 9 mm, de alta letalidad, así como la motocicleta en la que pretendía escapar tras el crimen.

El capturado se trata de un joven de 28 años, de nacionalidad venezolana, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

Este suceso pone de manifiesto la preocupación de los habitantes de la Comuna 11 (Laureles-Estadio) por el incremento de hurtos mediante la modalidad de “fleteo” o atraco callejero. Las autoridades han pedido a la ciudadanía extremar las precauciones al utilizar dispositivos electrónicos en espacios públicos, especialmente durante horas de la madrugada.

El ataque se registró en la carrera 74 con calle 44A, occidente de Medellín