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    Violento ataque en Manrique La Cruz: asesinan a un hombre de once tiros cerca a su casa

    Los atacantes habrían huido del sitio antes de que las autoridades hicieran presencia

    Publicado por: SoloDuque

    crimen muerte 1
    Foto: Redes Sociales
    Violento ataque en Manrique La Cruz: asesinan a un hombre de once tiros cerca a su casa

    Resumen: Al hacer presencia en el lugar indicado, los uniformados confirmaron el hallazgo; la víctima ya se encontraba sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

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    Minuto30.com .- La noche del sábado se tiñó de sangre en la capital antioqueña. Un hombre de 37 años, oriundo del municipio de Dabeiba, habría sido víctima de un ataque sicarial que acabó con su vida de manera inmediata en las calles de Manrique La Cruz.

    Los hechos que hoy alteran el orden público en Medellín se habrían registrado alrededor de las 9:00 p.m. del sábado 25 de julio a escasos metros de la puerta de su casa. Según los primeros informes, unidades de la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje por el sector fueron alertadas por la comunidad sobre la presencia de una persona gravemente herida en la vía pública.

    Sector de Manrique La Cruz, en que fue acribillado un hombre el 25 de julio

    Sector de Manrique La Cruz, en que fue acribillado un hombre el 25 de julio

    Al hacer presencia en el lugar indicado, los uniformados confirmaron el hallazgo; la víctima ya se encontraba sin signos vitales debido a la gravedad de las heridas.

    La crudeza del ataque generó conmoción en la zona. De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre habría recibido once impactos por proyectil de arma de fuego: tres de ellos en el rostro, siete en sus extremidades superiores y uno más en la espalda.

    Detalles y vestimenta de la víctima

    Según versiones de quienes le conocían, el hoy occiso era un hombre de 37 años nacido en Dabeiba.

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    Al momento del ataque vestía una gorra de color negro con un bordado blanco en la parte frontal, una camiseta color salmón y una chaqueta azul oscuro; jean de color azul con una correa café. Debajo del pantalón además tenía una pantaloneta de color verde.

    Llevaba puestos unos tenis de color rojo con blanco.

    Sector de Manrique La Cruz, en que fue acribillado un hombre el 25 de julio

    Sector de Manrique La Cruz, en que fue acribillado un hombre el 25 de julio

    Por el momento, los móviles de este crimen son materia de investigación. Se desconoce la identidad y el paradero de los atacantes, quienes habrían huido del sitio antes de que las autoridades hicieran presencia. El cuerpo fue llevado a Medicina Legal tras la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias que lleven a esclarecer este nuevo hecho de sangre.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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