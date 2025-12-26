A palos y piedras: brutal ataque a policías en playa turística de San Andrés

Resumen: Violento ataque a policías en la playa Johnny Cay de San Andrés durante Navidad. Autoridades investigan retaliación de pandillas tras operativos de control.

La celebración de Navidad se vio empañada por un grave episodio de violencia en la isla de San Andrés, luego de que ciudadanos atacaran a varios uniformados de la Policía Nacional en la turística playa de Johnny Cay.

El hecho ocurrió el pasado miércoles 24 de diciembre, en plena jornada festiva y ante la mirada de residentes y visitantes que se encontraban en el sector.

Según información de las autoridades, la agresión estaría relacionada con un procedimiento previo de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, que permitió despejar un bloqueo en el sector de San Luis. Dicho cierre habría sido promovido por estructuras delincuenciales ligadas a alias “Omiel”, señalado como uno de los principales dinamizadores de la violencia en la isla.

Videos difundidos en redes sociales evidencian cómo varios sujetos persiguieron a un uniformado con la intención de desarmarlo, mientras otros lo golpeaban con palos y piedras.

En otra grabación, el policía aparece reducido en la arena, rodeado por agresores, mientras turistas gritaban pidiendo que cesara el ataque.

Durante los disturbios se reportó el hurto de un arma de dotación y un radio de comunicaciones, elementos que posteriormente fueron recuperados. Los policías lesionados recibieron atención médica y se confirmó que se encuentran fuera de peligro.

La Policía Nacional rechazó lo ocurrido y anunció investigaciones para identificar y judicializar a los responsables. Entre tanto, se reforzaron los controles y patrullajes en zonas turísticas, ante la preocupación por el avance de las pandillas y el impacto de estos hechos en la seguridad de la isla.

