¡Alerta internacional! EE.UU. advierte por violencia y narcotráfico en Colombia

Resumen: Estados Unidos alerta en la ONU sobre la violencia en Colombia y el impacto del narcotráfico en la seguridad regional y los procesos electorales.

La situación de violencia en Colombia fue tema de preocupación en escenarios internacionales, luego de que delegados de Estados Unidos advirtieran sobre los riesgos que enfrentan el país y la región frente al accionar de grupos armados y economías ilegales.

Durante un informe presentado ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la representación estadounidense señaló que la violencia en Colombia sigue ligada a factores como el narcotráfico y la presencia de organizaciones ilegales, lo que impacta no solo a nivel nacional, sino también en otros países de América Latina.

Según lo expuesto, el crecimiento de cultivos ilícitos y la producción de drogas continúan siendo elementos que fortalecen a estas estructuras, generando efectos en la seguridad regional.

En ese sentido, se insistió en la necesidad de avanzar en acciones que permitan contener estas dinámicas y evitar su expansión.

La delegación también reiteró su postura frente a los grupos armados ilegales, a los que mantiene catalogados bajo figuras internacionales que buscan restringir su acceso a recursos y fuentes de financiación.

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Además, hizo énfasis en que los actos de violencia asociados a estas organizaciones no deben quedar sin consecuencias judiciales.

En relación con el panorama político, se destacó que los recientes procesos electorales en el país se desarrollaron sin mayores alteraciones, aunque se advirtió sobre la importancia de mantener vigilancia frente a posibles riesgos en futuras jornadas.

Asimismo, se expresó preocupación por hechos de violencia que han afectado el contexto electoral y por amenazas dirigidas a actores políticos.

El pronunciamiento concluyó con un llamado a fortalecer las condiciones de seguridad y avanzar en la consolidación de la paz, en medio de un escenario que continúa siendo monitoreado por la comunidad internacional.

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