Vinícius volverá al grupo la próxima semana y no está descartado para el derbi

Madrid, 16 sep (EFE).- El brasileño Vinícius Junior aumenta su carga de trabajo en solitario, regresará a la dinámica de grupo la próxima semana y no está descartada su reaparición en el derbi madrileño del Metropolitano del 24 de septiembre, según informó su técnico, el italiano Carlo Ancelotti, que aseguró que se va a recortar el tiempo de baja.

Lesionado Vinícius desde que el 25 de agosto sufrió en Balaídos una lesión muscular en el músculo bíceps femoral derecho, el delantero brasileño trabaja para regresar antes de las seis semanas que marcó el cuerpo médico como tiempo de baja.

"El día preciso no lo sé pero la realidad es que está recuperando muy bien", aseguró Ancelotti en rueda de prensa: "No queremos forzar su recuperación pero la cicatriz está casi completamente bien, está aumentando la carga de trabajo y creo que la próxima semana empezará a hacer una parte de trabajo con el equipo".

El técnico madridista auguró que 'Vini' "se va a recuperar antes de las seis semanas que se han dicho" y tiró de ironía cuando fue preguntado por la reacción del brasileño al verse fuera de los diez primeros clasificados en los galardones individuales de la pasada campaña.

"Le vi llorando en el vestuario, le pregunté por lo que ha pasado y me dijo que no le metieron en esta lista (premios 'The Best'). Estaba muy triste, ha llorado tres o cuatro horas y no hemos sido capaces de pararlo", bromeó.

Por: EFE