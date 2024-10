Vinicius no acudirá a la gala de la entrega del Balón de Oro

Resumen: Vinicius Jr. no asistirá a la gala del Balón de Oro: Tras conocerse que no será el ganador del prestigioso premio, el brasileño y el resto de la delegación del Real Madrid han decidido no asistir a la ceremonia. Rodri Hernández, del Manchester City, es el gran favorito para llevarse el trofeo.