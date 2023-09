Vingegaard «sueña» con ganar las tres grandes vueltas en una misma temporada

in

Copenhague, 12 sep (EFE).- El ciclista danés Jonas Vingegaard, vencedor de las dos últimas ediciones del Tour de Francia, "sueña" con ganar las tres grandes vueltas en una misma temporada, según ha reconocido en una entrevista difundida este martes por el canal TV2.

"De alguna manera también tengo el sueño de pelear por la general en las tres el mismo año, aunque sea difícil, porque en el Tour tienes que dar el cien por cien y si has corrido el Giro y no estás al cien por cien en el Tour, puede ser difícil", admitió Vingegaard a esta televisión danesa.

Vingegaard, que este año está disputando la Vuelta a España, señala que primero quiere correr estas dos carreras un par de veces la misma temporada antes de plantearse seriamente la posibilidad de participar también en la ronda italiana y lamenta que el Tour se dispute entre las otras dos grandes carreras por etapas.

"El Tour es la gran carrera, la que más exige, mental y físicamente. Si fuera al revés, que el Tour fuera primero, entonces sí sería más sencillo probar. Ahora quizás uno piensa en no hacerlo porque quiere ganar el Tour tantas veces como sea posible", declaró el ciclista danés, abierto no obstante a probar las tres alguna vez.

Vingegaard se abrió también a la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos de París en 2024 o en el próximo Mundial, que se correrá en Suiza, aunque el trazado de las pruebas será determinante.

"Tendré que mirar cómo son las rutas. Pienso que la de París no es la ruta que mejor se adapta a mí, pero me gustaría correr en unos Juegos. El Mundial en Suiza debería ser una carrera con montaña, pero también puede ser que no, así que veremos", afirmó.

Por: EFE