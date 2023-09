Vingegaard: «Entiendo el escepticismo sobre el equipo, pero el dopaje no es deporte»

Guadarrama (Madrid), 16 sep (EFE).- El danés Jonas Vingegaard (Jumbo Visma), doble ganador del Tour y segundo en la Vuelta, destacó su felicidad por el triunfo de su compañero Sepp Kuss y dijo que entiende el escepticismo que haya podido despertar su equipo copando las tres plazas del podio.

"Entendemos el escepticismo que puede haber, pero la gente no sabe el esfuerzo que hacemos, cómo cuidamos cada detalle. Especialmente en esta semana que hicimos las cosas tan bien, así es como se puede entender hacer la diferencia", señaló Vingegaard.

Vingegaard, quien en el pasado Tour ya tuvo que contestar a diario preguntas sobre el dopaje, siguió dando explicaciones. "No hay dudas sobre nosotros. Para mí, personalmente, hay mucho trabajo duro, sacrificio. Cuando ganas, es porque ganas, si no ganas es porque no ganas. Para mí, personalmente, el dopaje no está aquí. Para mí eso no es deporte. Primero quieres ganar, pero hacer algo prohibido es una de las cosas que no puedes hacer en el deporte. Así es", zanjó.

Sobre la posibilidad de disputar las tres grandes en la misma temporada, Vingegaard no descartó la posibilidad.

"Cuando haces deporte no lo haces por dinero. Lo que importa es que mi compañero ha ganado la vuelta. Estoy feliz. Sobre el futuro, no estoy asustado, pero habrá que hacer ese desafío en algún momento", comentó.

Vingegaard también manifestó que el "Jumbo Visma es uno de los mejores equipos, es muy profesional, seguro que aquí todos quieren hacerlo bien, es el mejor equipo para estar".

Por: EFE