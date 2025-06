¿Vínculos con el Clan del Golfo? Corte niega cierre al caso del general Zapateiro

La Corte Suprema de Justicia le cerró la puerta a la solicitud de preclusión que había presentado la Fiscalía en favor del general retirado Eduardo Enrique Zapateiro, quien enfrenta una investigación por presuntos vínculos con el Clan del Golfo. La Sala Especial de Primera Instancia consideró que la Fiscalía no agotó todas las diligencias necesarias para descartar la posible relación del excomandante del Ejército con la estructura criminal liderada por alias ‘Otoniel’.

El proceso se originó tras la denuncia de Richard Maok Riaño, conocido como el ‘Hacker Fiscalía’, quien aseguró haber encontrado en dispositivos de alias ‘Otoniel’ información que comprometería a altos mandos militares, incluido Zapateiro. A esta denuncia se sumó otra presentada por el abogado Miguel Ángel del Río, en la que se reforzaba la hipótesis de una posible conexión entre el general retirado y el Clan del Golfo.

Esto le podría interesar: Se estrelló y se voló: vehículo de alta gama chocó con el tranvía en Medellín

Aunque la Fiscalía alegó que no existen pruebas directas contra Zapateiro, incluso señalando que alias ‘Otoniel’ no lo mencionó en sus declaraciones ante la JEP y que no se ha encontrado la memoria con supuesta evidencia, la Corte concluyó que los argumentos eran insuficientes y que la investigación no podía cerrarse sin agotar diligencias claves. Entre ellas, insistir en tomar la declaración de alias ‘Otoniel’, actualmente preso en Estados Unidos, y recabar testimonios de otros exintegrantes del Clan del Golfo que puedan arrojar más luz sobre el caso.

El magistrado ponente Ariel Augusto Torres Rojas dejó claro que la Fiscalía debe ampliar sus pesquisas y revisar a fondo los dispositivos atribuidos a ‘Otoniel’, de modo que se pueda establecer si existen o no vínculos entre el excomandante del Ejército y el grupo armado ilegal.

Por ahora, la investigación contra el general Zapateiro sigue en pie.