Vin Diesel «lleva en el corazón a Paul Walker» y lo recuerda cada 12 de septiembre por ser el día del cumpleaños de su compañero.

La partida de Paul Walker q.e.p.d marcó a su coestrella y amigo Vin Diesel, quien cada 12 de septiembre para él es una fecha especial. Es precisamente, el día que Walker cumplía años, algo que lo marcó ya que hace 10 años, celebraron juntos sus 40 años. Este 2023, hubiera cumplido 50 años y Vin lo recordó con una fotografía y sentido mensaje del cual extractamos un aparte: «Una década… diez largos años… ¡y sin embargo parece que fue ayer cuando te cantábamos feliz cumpleaños por los grandes 40! El mundo no es el mismo hermano… como especie, uno podría decir que estamos luchando. Pero pienso en ti, sonrío y sé que todo va a estar bien». En contadas semanas, comenzará el rodaje de la última entrega parte 11 y eso lo tiene nostálgico pues es el final de la Saga «Fast & Furious» (Rápidos y Furiosos). El mensaje en instagram es muy extenso pero muy sentido según los fanáticos.

VIN DIESEL RECUERDA A PAUL WALKER

SEE YOU AGAIN HOMENAJE A PAUL WALKER FF7



