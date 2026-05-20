¡Villanos de oro! Aston Villa aplasta 3-0 al Friburgo y levanta la UEFA Europa League

Resumen: A pesar de los intentos del Friburgo por reaccionar, la figura en el arco de Emiliano 'Dibu' Martínez y la solidez defensiva del equipo mantuvieron el arco en cero hasta el pitazo final del árbitro francés François Letexier.

Minuto30.com .- ¡La espera terminó para los «Villanos! Este miércoles 20 de mayo de 2026, el Aston Villa escribió una nueva y dorada página en su historia al coronarse campeón de la UEFA Europa League, tras vencer con un contundente 3-0 al SC Friburgo de Alemania en la gran final disputada en el Tüpraş Stadyumu (Beşiktaş Park).

El triunfo no solo significa el regreso del club inglés a lo más alto del fútbol continental tras décadas de sequía en títulos europeos, sino que también corona una temporada de ensueño en la que además aseguraron su cupo a la próxima Champions League.

Aston Villa y sus goles con acento sudamericano

El partido en Estambul fue un monólogo táctico por parte del conjunto inglés. Desde el inicio, el Villa se apoderó del balón y de las acciones de peligro, desarmando por completo el esquema defensivo del equipo alemán.

La victoria se construyó con tres golpes letales:

Minuto 41: Una jugada de estrategia y laboratorio rindió frutos cuando Youri Tielemans sacó un remate con la derecha tras una gran asistencia de Morgan Rogers para abrir el marcador (1-0).

Minuto 45+3: Justo antes de irse al descanso, el argentino Emiliano Buendía (elegido como el Jugador del Partido) amplió la ventaja con un soberbio zurdazo inatajable, dejando tocado anímicamente al Friburgo (2-0).

Minuto 58: En la segunda mitad, Buendía se vistió de asistidor y le sirvió el balón a Morgan Rogers, quien definió a placer para sellar la goleada definitiva (3-0).

A pesar de los intentos del Friburgo por reaccionar, la figura en el arco de Emiliano ‘Dibu’ Martínez y la solidez defensiva del equipo mantuvieron el arco en cero hasta el pitazo final del árbitro francés François Letexier.

El factor Unai Emery: ¡Pentacampeón!

Gran parte del mérito de esta histórica gesta lleva el nombre y apellido de su entrenador: Unai Emery. Con este título, el técnico español hace historia pura al convertirse en el primer entrenador en levantar cinco veces la Europa League.

El estratega vasco ya había conquistado este trofeo en tres ocasiones con el Sevilla FC (2014, 2015 y 2016) y una vez con el Villarreal CF (2021). Hoy, llevado en hombros por sus jugadores, Emery demostró una vez más por qué es considerado el «Rey» indiscutido de esta competición, logrando transformar a un equipo que inició la temporada con dudas en una auténtica máquina ganadora.