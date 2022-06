Quién es Villano Antillano, la artista que lanzó nueva sesión con Bizarrap

Bizarrap lanzó este miércoles la Music Session #51 y en apenas dos horas, el video superó esta noche el millón de visitas en Youtube, donde se luce Villano Antillano, una rapera de Puerto Rico que tomó por sorpresa a muchos de los fans y oyentes del DJ argentino, cuando anunció que sería la estrella invitada.

Pero, ¿Quién es Villano Antillano?.

Bajo el nombre de Villano Antillano se esconde Reinaldo Santiago Pacheco, una artista de Puerto Rico que encontró en el mundo del trap su escenario y su espacio de expresión, así como también un lugar donde defender los derechos de muchas personas del colectivo LGTIBIQ+.

También le puede interesar…

Si usted lo ha visto por favor llamar al número de contacto https://t.co/lSqXLmhUtm — Minuto30.com (@minuto30com) June 10, 2022

A lo largo de toda su vida, Villano, cuyos pronombres son ella/elle, siempre ha luchado por poner en valor su identidad y mostrarse tal como es.

En una entrevista con Rapetón, comentaba que cada quien «explica su identidad de manera distinta». Villano no se esconde de nada ni nadie y lleva sus ideales por bandera. En esta misma entrevista señalaba que desde pequeña, ella sentía ser homosexual, pero nunca quiso identificarse como una persona gay. «Yo nunca dije que me consideraba gay, para mi gay es como blanco norteamericano con acceso a unos recursos que en realidad en Puerto Rico, Latinoamérica y El Caribe no existe, así que maricón para mi viene con un sentido de comunidad, cuando yo uso la palabra maricón… pienso en lucha, en comunidad, en mis amigas, a mi no me cuida la policía, me cuidan mis amigas», explicó.

Para leer más noticias, clic aquí.