[VIDEO] “Aquí si les quebramos el cV!o”: Dos vigilantes en Junín acusados de xenofobia, uno hizo un tiro al aire

En un video compartido en Twitter, se observa la discusión entre dos vigilantes y dos extranjeros, que terminó con amenazas y un tiro al aire por parte de los guardias de seguridad en el sector Junín de Medellín.

“Yo no te pegué, te pedí un favor no más maricón. Porque si yo te voy a pegar me pagas o te pago. No te digo sino eso”, se escucha decir a uno de los vigilantes.

El video fue compartido por el exprecandidato a la Presidencia y líder cristiano Alfredo Saade, quien pidió a la Superintendencia de Vigilancia, quitar el permiso de operaciones a esta empresa de vigilancia a la que pertenecen los involucrados.

Exijo a La @SuperVigilancia debe de manera inmediata quitarle el permiso de operaciones a esta empresa de vigilancia.

Levántate https://t.co/yBHg141EvY — ALFREDO SAADE CÚCUTA (@ALFREDOSAADEV) February 26, 2023

En las imágenes también se escucha al ciudadano llamando por teléfono a las autoridades, sin embargo hasta el momento se desconoce si alguna patrulla legó al sitio a atender la situación.

Para más noticias de Medellín.