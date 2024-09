Un nuevo video se unió a la reciente polémica en redes sociales, que involucra a guardias de seguridad que impiden el ingreso de personas al sector Provenza, en El Poblado, Medellín.

Una joven pública en su cuenta de Tiktok, como un vigilante, les impidió ingresar al lugar, sin un motivo claro.

El hecho ocurrió solo días después de que el influencer José Vásquez denunciara una situación similar en la que el personal de seguridad privada le negó la entrada a él y a su hermana debido a su vestimenta.

En el nuevo video, las jóvenes se enfrentan al vigilante, quien les responde de manera evasiva. «No las puedo dejar ingresar», dice el guardia mientras cubre su rostro. Ante la insistencia de las mujeres sobre el motivo, responde: «No tengo ninguno».

Las jóvenes, visiblemente molestas, sugieren que la negativa podría estar relacionada con racismo o un supuesto código de vestimenta no oficial, hipótesis que también ha sido respaldada por usuarios de redes sociales.

«¿Eres racista?», preguntan las mujeres, a lo que el vigilante niega, pero sin proporcionar una justificación clara.

Este incidente ha generado críticas hacia el personal de seguridad privada en Provenza.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció asegurando que en la ciudad no existe un código de vestimenta para el espacio público, y que este tipo de acciones no serán toleradas. «Es un absurdo, no se puede permitir», afirmó el mandatario, advirtiendo sanciones si estas conductas persisten.

Las autoridades locales continúan investigando el caso para esclarecer lo sucedido y garantizar el respeto por la libre movilidad en la ciudad.

