Viernes de semifinales en La Marte, con el Babyfútbol Colanta

Minuto30.com- Este viernes se cumplirán las semifinales del Babyfútbol Colanta, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas y que se cumple en la Cancha Marte, en la ciudad de Medellín.

Tres equipos de la capital antioqueña y solo uno de fuera del departamento de Antioquia obtuvieron tiquete para la cuarta ronda del certamen , que se jugará este 17 de enero.

Los dos partidos de la rama femenina se cumplirán en horario matinal, en tanto que los de la rama masculina fueron programados para la tarde.

Programación semifinales Babyfútbol Colanta

08:10 a.m. Asunción de Bogotá vs IMRD Chía – Femenino

10:00 a.m. Inder Medellín vs Municipio de Dosquebradas – Femenino

03:10 p.m. Santa Fe de Medellín vs Atlético Nacional – Masculino

05:10 p.m. Belén La Nubia vs Municipio de Montería

Ingreso y tarifas

El ingreso a la cancha Marte Uno tiene un valor de $4.000 más un Yogur Vida o un Yogur normal Colanta. El ingreso a los demás escenarios deportivos es gratuito. Los recursos obtenidos se destinan a obras sociales de la Corporación Los Paisitas.

Las empresas y entidades que patrocinan el Festival de Festivales son Colanta, Gobernación de Antioquia, Indeportes Antioquia, Alcaldía de Medellín, Inder Medellín, Metro de Medellín y Comfenalco Antioquia.