¡Viernes de estrenos!: Los mejores estrenos musicales para disfrutar este fin de semana

Nuevos lanzamientos proponen enlistarse en las plataformas musicales, protagonizar los charts más importantes y gustar al público. En esta sección de novedades musicales de Minuto30 te presentamos algunos de los estrenos musicales.

«Feliz Cumpleaños Ferxxo» es la nueva canción de Feid y marca su 6to sencillo del 2022. Combinado con sus 30 años que cumplirá este viernes, marcan una nueva etapa en su vida. Feid se ha convertido en el artista emergente más buscado del género latino este año, aumentando más de 22 millones de Spotify oyentes mensuales en el proceso.

Feliz Cumpleaños Ferxxo – Feid

Cuando Moderatto anunció el lanzamiento de su disco homenaje a RBD, la expectativa se fue al cielo, pues la legendaria agrupación mexicana acostumbra tener proyectos realmente sorprendentes en su haber, pues gracias a su espíritu juguetón y creativo, han logrado romper barreras entre géneros, creando así un universo en el que caben todos los amantes de la buena música.

Hoy, «Rockea Bien Duro», nombre con el que fue bautizado este tributo, es toda una realidad.

Rebelde – Moderatto y Paula Fernándes

Demi Lovato, ha lanzado su nuevo sencillo «29», la canción llega justo antes de su muy esperado nuevo álbum, HOLY FVCK, que se lanzará este viernes 19 de agosto de 2022, a través de Island Records.

29 – Demi Lovato

«Parchecito» es el nuevo éxito de Tuto, la estrella colombiana en ascenso. Este tema es una clara alegoría a la fiesta, una reunión de varias amigas que buscan olvidar sus penas y dolores en medio de un party.

Parchecito – Tuto

Luis Alfonso, uno de los exponentes más famosos del género popular en Colombia, presenta este 18 de agosto el video de «No Me Haces Falta», tema que hace parte de su más reciente álbum «La Terraza», el

cual contó con Dany On The Beat como ingeniero de grabación, mezcla y master, quien lleva trabajando los dos últimos álbumes del «Señorazo».

No Me Haces Falta – Luis Alfoso

Cazzu, la jefa del trap, sorprendió a sus fanáticos con el estreno del nuevo sencillo “De Pari” en colaboración con el artista internacional multi-platino, Mora.

De Pari – Cazzu y Mora

Continuando con un gran año, Anitta presenta un nuevo y sexy sencillo titulado «Lobby» con Missy Elliott.

Lobby – Anitta y Missy Elliott

Fonseca, el cantautor colombiano entregó el video de la canción «Volvámonos a Enamorar», sexto audiovisual de su más reciente álbum titulado «Viajante».

Volvámonos a Enamorar – Foncesca

DAAZ lanza «Antisocial», un tema rap acústico en que el artista comparte sus inseguridades, esperanzas y deseos para el futuro. Con este lanzamiento DAAZ continúa incorporando nuevos sonidos mientras mantiene su esencia cómo el artista líder del movimiento urbano mexicano.

Antisocial – DAAZ

Maluma sorprende a sus fans con esta edición especial de su más reciente producción discográfica que incluye tres adicionales tracks inéditos y por si fuera poco estrena nuevo video musical «28».

28 – Maluma

