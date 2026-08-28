Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos

    ¡Viernes de colores! Un hermoso amanecer poseclipse lunar cautivó con su belleza

    Tras la mágica noche astronómica que oscureció la luna, el cielo del Valle de Aburrá despertó pintado con una espectacular paleta de tonos cálidos

    Publicado por: SoloDuque

    amanecer 28 de agosto2
    Colorido amanecer visto desde Santa Elena. Foto: Cortesía
    ¡Viernes de colores! Un hermoso amanecer poseclipse lunar cautivó con su belleza

    Resumen: Tras la mágica noche astronómica que oscureció la luna, el cielo del Valle de Aburrá despertó pintado con una espectacular paleta de tonos cálidos. Nuestros fieles lectores no dejaron pasar el momento y capturaron las mejores postales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- Si la noche del jueves ya había dejado maravillados a los antioqueños con el imponente eclipse parcial de luna, la mañana de este viernes 28 de agosto se encargó de completar el espectáculo celestial.

    Medellín y los municipios del Valle de Aburrá despertaron bajo un hermoso amanecer que tiñó el horizonte de colores vibrantes, dándole una cálida bienvenida al fin de semana.

    Una paleta de colores sobre las montañas

    Desde muy temprano, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a despuntar por el oriente, las nubes sirvieron como un lienzo natural. Una deslumbrante mezcla de amarillos intensos, naranjas vibrantes y rojos profundos se apoderó del firmamento, creando un contraste perfecto con las siluetas de los edificios y las montañas que abrazan la ciudad.

    Este fenómeno óptico, que suele deslumbrar en ciertas épocas del año, cobró un significado especial al ocurrir justo horas después de que la sombra de la Tierra cubriera nuestro satélite natural en casi un 90%.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    amanecer 28 de agosto2

    Colorido amanecer visto desde Santa Elena. Foto: Cortesía

    amanecer 28 de agosto

    Colorido amanecer visto desde Santa Elena. Fotos: Cortesía

    Las lentes de nuestros lectores

    Como es costumbre, la comunidad de Minuto30 siempre está atenta a lo que ocurre en su entorno. En esta ocasión, las cámaras y los teléfonos móviles de nuestros lectores fueron los protagonistas.

    Esta vez fue desde Santa Elena donde documentaron este «viernes de colores». Las hermosas estampas compartidas por la audiencia inundaron nuestras redes, demostrando una vez más que el cielo antioqueño nunca deja de sorprender.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.