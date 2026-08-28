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Resumen: Tras la mágica noche astronómica que oscureció la luna, el cielo del Valle de Aburrá despertó pintado con una espectacular paleta de tonos cálidos. Nuestros fieles lectores no dejaron pasar el momento y capturaron las mejores postales.

¡Viernes de colores! Un hermoso amanecer poseclipse lunar cautivó con su belleza

Minuto30.com .- Si la noche del jueves ya había dejado maravillados a los antioqueños con el imponente eclipse parcial de luna, la mañana de este viernes 28 de agosto se encargó de completar el espectáculo celestial.

Medellín y los municipios del Valle de Aburrá despertaron bajo un hermoso amanecer que tiñó el horizonte de colores vibrantes, dándole una cálida bienvenida al fin de semana.

Una paleta de colores sobre las montañas

Desde muy temprano, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a despuntar por el oriente, las nubes sirvieron como un lienzo natural. Una deslumbrante mezcla de amarillos intensos, naranjas vibrantes y rojos profundos se apoderó del firmamento, creando un contraste perfecto con las siluetas de los edificios y las montañas que abrazan la ciudad.

Este fenómeno óptico, que suele deslumbrar en ciertas épocas del año, cobró un significado especial al ocurrir justo horas después de que la sombra de la Tierra cubriera nuestro satélite natural en casi un 90%.

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Las lentes de nuestros lectores

Como es costumbre, la comunidad de Minuto30 siempre está atenta a lo que ocurre en su entorno. En esta ocasión, las cámaras y los teléfonos móviles de nuestros lectores fueron los protagonistas.

Esta vez fue desde Santa Elena donde documentaron este «viernes de colores». Las hermosas estampas compartidas por la audiencia inundaron nuestras redes, demostrando una vez más que el cielo antioqueño nunca deja de sorprender.