“Vienen las tres semanas más difíciles”: Área Metropolitana sobre la contingencia ambiental

Luego de que el director del Área Metropolitana informara que se decretó por tres días más el Estado de Alerta en la ciudad, el funcionario explicó que esto también se debe a que se vienen “las tres semanas más difíciles” en cuestión atmosférica, por lo que tocará reducir al máximo la cantidad de emisiones contaminantes.

El director fue enfático en que aunque las medidas han funcionado, se ha presentado una particular situación y es que las personas están utilizando los vehículos en los horarios que no tienen pico y placa, por lo que lo único que se está haciendo es moviendo la hora de congestión y no están colaborando con la disminución de gases.

También señaló que en más de 2.600 revisiones que se han hecho a vehículos, más del 30% de estos no han pasado las pruebas, por lo que también hizo un llamado a los dueños de automotores a que los revisen y ayuden a mejorar la calidad del aire.