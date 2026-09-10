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Resumen: El presidente de la República anunció la creación del Fondo Patria Milagro, la liberación de recursos del FONPET y medidas excepcionales para garantizar que ningún niño se quede sin estudiar por daños estructurales en los colegios.

«Viene lo más importante: ejecutar» : De La Espriella firma 11 decretos para «reconstruir» a Colombia

Minuto30.com .- El presidente Abelardo De La Espriella anunció este jueves la firma de 11 nuevos decretos que marcan el inicio de una nueva fase en la gestión de la crisis provocada por el reciente sismo. Con este paquete de medidas, el Gobierno Nacional busca transitar oficialmente de la etapa de atención inmediata de la emergencia hacia la recuperación y reconstrucción estructural del país.

A través de sus canales oficiales, el mandatario detalló que el objetivo de esta nueva normativa es inyectar liquidez y agilizar la ejecución de obras en las regiones más golpeadas.

Las medidas clave de los nuevos decretos:

Para lograr esta transición, los documentos firmados por el Ejecutivo establecen las siguientes directrices:

Creación del Fondo Patria Milagro: Se establece este nuevo mecanismo financiero como el eje central para administrar los recursos de la recuperación.

Rescate financiero territorial: Se otorga mayor capacidad financiera a los departamentos y municipios, sumado a la habilitación de recursos extraordinarios provenientes del FONPET.

Obras por Impuestos ‘exprés’: Se pone en marcha una modalidad especial y acelerada de este mecanismo para incentivar la participación del sector privado en la reconstrucción de infraestructura.

Protección a la educación: Se adoptan medidas especiales de contingencia para garantizar que ningún niño o joven deba interrumpir su proceso educativo, incluso si las sedes de sus colegios resultaron afectadas o destruidas.

Servicios e inversión: Se destinan recursos específicos para garantizar la continuidad del servicio de energía eléctrica y se habilita legalmente la inversión conjunta entre distintos territorios.

«Ahora viene lo más importante: ejecutar»

El jefe de Estado fue enfático en que la firma de estos decretos es solo el primer paso y lanzó una advertencia sobre la necesidad de materializar las ayudas.

«Cada peso habilitado debe convertirse en soluciones, cada decreto en resultados y cada decisión en viviendas, colegios, servicios, infraestructura y oportunidades para las familias damnificadas», señaló De La Espriella, concluyendo que la reconstrucción no puede quedarse en el papel y que el objetivo final es convertir la tragedia en la consolidación de una «Patria Milagro».