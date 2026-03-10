Resumen: Tras más de dos décadas de amistad, la emblemática agrupación Bacilos y el cantautor peruano Gian Marco unen sus talentos para presentar una renovada versión de "Viejo", un clásico incluido originalmente en el álbum Caraluna (2002). Esta colaboración, que ya está disponible en plataformas digitales, transforma la nostalgia del tema original en una celebración de la madurez y la sabiduría, fusionando el ritmo orgánico de la banda con la profundidad interpretativa de Gian Marco. El lanzamiento no solo revive una de las canciones más queridas por los fanáticos, sino que reafirma la vigencia de estos referentes del pop latino, quienes actualmente atraviesan momentos sólidos en sus carreras con giras internacionales y recientes nominaciones al Latin Grammy.

“Viejo” cobra nueva vida: Bacilos y Gian Marco se unen en una colaboración cargada de nostalgia y madurez

Dos décadas de amistad y respeto mutuo finalmente se materializan en el estudio. La agrupación Bacilos ha sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de una renovada versión de “Viejo”, uno de sus temas más profundos, contando esta vez con la voz y sensibilidad del cantautor peruano Gian Marco.

Un clásico que se niega a envejecer

Originalmente incluida en el multipremiado álbum Caraluna (2002), “Viejo” nunca fue un sencillo promocional, pero el tiempo y el público la convirtieron en un objeto de culto. La canción, que reflexiona sobre la memoria y la sabiduría que otorgan los años, presenta ahora una sonoridad más luminosa y rítmica, fusionando el estilo orgánico de la banda con el sello melódico de Gian Marco.

Para Jorge Villamizar, líder de Bacilos, este encuentro es el cierre de un ciclo que comenzó en una noche de guitarras en el Miami de principios de los 2000. “Nos conectamos desde esa primera noche… poder hacer esta colaboración hoy es algo muy especial”, afirmó el músico.

Más sabios que viejos

La elección de Gian Marco para este “remake” no fue casual. Además de la cercanía personal, ambos artistas comparten el haber nacido en el mismo año, un detalle que les permitió abordar la letra desde una perspectiva de celebración.

“No se trata de hacernos viejos, sino más sabios”, explicó Gian Marco, quien recientemente lanzó su álbum Aún Me Sigo Encontrando. “Espero que el público disfrute esta joya de canción que celebra una amistad de 25 años”.

Por su parte, André Lopes, integrante de Bacilos, destacó que el tema ha evolucionado orgánicamente en sus presentaciones en vivo durante años. Según el músico, el momento de actualizarla era ahora, respetando su esencia pero dándole la vigencia que exige el pop latino actual.

Presente y futuro de dos leyendas

El estreno llega en un momento de plenitud para ambos nombres:

Bacilos: Continúan su gira internacional tras el éxito de su disco Pequeños Romances (2024), con paradas confirmadas en España, Italia y Latinoamérica.

Gian Marco: Con 35 años de trayectoria y tres Latin GRAMMY, se mantiene como uno de los compositores más prolíficos del continente.

La nueva versión de “Viejo” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, invitando a las viejas y nuevas generaciones a celebrar el camino recorrido.