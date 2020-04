VIDEO: ¡Ya no están juntos!, Sara Uribe confirmó la ruptura con Fredy Guarín

La modelo y empresaria Sara Uribe fue sincera con sus seguidores, luego de que se escucharan varios rumores sobre la ruptura con el papá de su hijo Jacobo, por medio de un Instagram Live reveló que ya no está con Fredy Guarín.

Sara dijo que ya no se encuentra junto a su expareja, “yo estaba en una depresión muy brava, yo me había venido de China, estaba con mi niño en un hotel en Bogotá, me llevé a mi mamá de Medellín y mi mamá se me complicó de un momento a otro”.

De acuerdo con el relato de Sara, varios acontecimientos familiares la llevaron a sufrir una fuerte depresión, por lo que ha buscado refugio en Dios. “Y yo dije, ‘juepucha’, qué está pasando, mi relación, mi familia, mi trabajo, todo mi entorno”.

Dio a entender que su relación con el deportista colombiano no funcionó, pero se encuentra en modo familia junto al pequeño Jacobo.