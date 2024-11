Una lamentable tragedia se presentó durante el pasado lunes, 11 de noviembre, en China, luego de que un conductor mató a 35 personas y dejó heridas a más de 40 tras haberlos atropellado a todos.

Según se pudo conocer, los hechos ocurrieron en la ciudad de Zhuhai, al sur de China, puntualmente a las afueras de un estadio donde cientos de personas estaban haciendo ejercicio.

Esta persona llegó en su camioneta, se metió a la pista atlética y se empezó a llevar a las personas por delante. Sobre los hechos, la policía indicó que se trató de «un grave y agresivo ataque y tuvo lugar en el Centro de Deportes de Zhuhai […] Un sospechoso lanzó su carro contra la gente que se estaba ejercitando, resultando en 35 muertos y 43 heridos».

Tras los hechos, las autoridades lograron la captura del responsable, que es un hombre de 62 años y que trató de fugarse tras cometer el crimen. Al parecer esta persona estaría intentando suicidarse luego de matar a las 35 personas.

Debido a sus heridas, no ha podido ser interrogado por las autoridades, pero el presidente de ese país, Xi Jinping, pidió la pena máxima que le sea posible a este individuo.

Possible terrorist attack in China: car runs into a crowd in the city of Zhuhai.

A 62-year-old driver crashed his car into a crowd of people near a local sports center, injuring more than 20 people and killing several of them.

The perpetrator was detained and his motives are… pic.twitter.com/gXgWNq4nxs

— Trending News (@Trend_War_Newss) November 11, 2024