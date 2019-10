VIDEO: ¡Sin tapujos! Valentina Lizcano reveló todas las cirugías que tiene

“Estoy tan bien hecha por Dios y por obviamente el ejercicio, que parezca hecha por un cirujano, pero mi cirujano es Dios. Ahora bien, tengo las ‘puchecas’ operadas, tengo extensión de pestañas y micropigmentación en las cejas”, contó la actriz Valentina Lizcano por medio de sus estados de Instagram.

Asimismo, dio a conocer todas esas cirugías que le han inventado, pero a ella no le molestan esas cosas antes aumenta su autoestima y hasta le saca provecho diciendo que:”soy tan linda que parezco hecha”.

Lizcano aprovechó que estaba en la peluquería para dejar claro que: “A mí me encanta cuando me dicen que tengo extensiones de uñas, que tengo la trompa operada, que tengo las nalgas puestas que son prótesis y me fascina porque como yo sé que no es cierto”.