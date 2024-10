Jo Koy como anfitrión de la edición No.81 de los Globos de Oro hizo un monólogo donde uno de sus apartes tuvo a Taylor Swift como protagonista.

“¿La gran diferencia entre los Globos de Oro y la NFL? En los Globos de Oro hay menos planos de Taylor Swift«. Fue lo que dijo textualmente Koy mientras las cámaras registraban a Taylor quien con un gesto que no le había gustado el comentario. De inmediato de pues de beber un sorbo de champaña su rostro se volvió tendencia y meme. Los comentarios en contra del presentador Jo Koy curiosamente que tiene nexos con transmisiones de la NFL, fueron tendencia. No faltó el apoyo de colegas y periodistas además de fanáticos que han observado la atención de cámaras cuando Taylor está viendo a Travis Kelce y los Kansas City Chiefs. Cuentan que Swift abandonó los Golden Globes más tarde cuando se anunció que Barbie, ganaba la categoría de película taquillera. Por incómoda debido al comentario de Jo Koy más comentarios en redes.

Jo Koy «hace broma a Taylor Swift» (Minuto 1:13)



Taylor Swif reconoce molestia por su presencia en partidos NFL

«Hay una cámara como a media milla de distancia, y no sabes dónde está, y no tienes ni idea de cuándo te pone la cámara en la retransmisión, así que no sé si me muestran 17 veces o una. Sólo estoy allí para apoyar a Travis. No soy consciente de si me están mostrando demasiado y molestando a unos cuantos papás, Brads y Chads» expresó Tylor Swift a la Revista Time la cantante ante videos que muestran sus abucheos cuando la ponchan en pantalla. Así que el chiste de Jo Koy tiene una base de «verdad» y «broma».

Taylor abucheada por aparecer muchas veces en pantalla



