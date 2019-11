VIDEO: ¡No apto para cardiacos! Renata González enloqueció a sus fans tras posar desnuda

Los más de 210 mil seguidores de la modelo Renata González quedaron boquiabiertos con la publicación que hizo en su cuenta de Instagram, en la que dejó ver gran parte de su cuerpo sin nada de ropa interior.

Al parecer, estaba en una sesión fotográfica luciendo una toalla que solo le cubría la parte inferior mientras con sus brazos tapa sus senos.

La publicación ya casi alcanza las 20 mil reproducciones y fue acompañada con este texto: “hace unos años empecé a padecer de melasma, (manchas oscuras en la cara) por lo que he hecho de todo y la verdad ya no me “empeliculo” mucho con ellas”. Y seguido de eso anunció que, “toda esta carreta es para sugerirles que el mejor remedio es la prevención, así que no esperen a estar llenos de manchas para cuidarse”.