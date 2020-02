VIDEO: ¿Mucho cambio? Daniela Legarda aceptó que se hizo procedimiento estético en su rostro

Desde hace varios días le venían preguntando a la influencer Daniela Legarda que se había hecho en su rostro, pues la veían algo diferente, fue tanto la insistiera que Daniela tuvo que aceptar que se hizo un procedimiento estético en sus labios.

Así le confirmó a sus fans lo que se había hecho, “muchas de ustedes me han preguntado si me hice algo en mis labios. Mi doctora me inyectó un poquito el labio de arriba; yo quería algo muy natural. Lo que ustedes han notado es que han estado muy inflamados porque no ha pasado ni una semana desde que me inyecté”.

En los comentarios del post se pueden leer estos mensajes: “¿es normal que hable así? O es efecto secundario de la vaina que se inyectó”, “y eso que están de duelo”, “que niña más linda, mucho maquillaje para un rostro tan angelical”, “te admiraba por ser una de las pocas en no tener retoques en tu físico”, entre otros.