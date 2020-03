VIDEO: “Me tocó llamar a una amiguita”, Maluma mostró a la “cosita hermosa” con la que pasó el fin de semana

El cantante paisa conocido como Maluma presentó la “cosita hermosa” con la que pasó el pasado fin de semana, a través de su cuenta de Instagram mostró la ‘mujer’ a quien le dio un beso, pero no dio a conocer su nombre.

En el video se le escuchó decir: “creo que esta cuarentena solo ha estado muy difícil y hoy me cogió como… ¡qué cosa tan fuerte! Me tocó llamar a una amiguita para no pasar este domingo tan solo”.

El último video, que ya cuenta con más de tres millones y medio de reproducciones, fue acompañado con este escrito, “ahora si les presento mi compañía para esta cuarentena, cosita hermosa”

Mientras Maluma decía que la “mamacita aguantaba”, mostraba a su compañera que era un maniquí vestida con ropa de mujer, la graciosa escena hizo que más de uno creyera que era de carne y hueso.

El video fue grabado en la casa del artista en Medellín donde pasa la cuarentena debido al coronavirus.