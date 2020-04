VIDEO: “Me sentí muy mal”, médica denunció caso de discriminación cuando compraba víveres en Cali

Una médica general de Cali hizo un video para contar que fue víctima de discriminación al hacer las compras para su casa, la doctora Ángela María Villegas aseguró que sufrió un delicado caso de exclusión en un supermercado del sur de la ciudad.

En la tarde del pasado lunes de 6 abril Villegas fue al supermercado ubicado en la carrera 56, pero la discriminaron por estar con su uniforme de médico.

Ella pide que respeten al personal de salud quienes son lo que están en primera fila atendiendo la pandemia.

“Cuando llegué al Súper Inter de la Guadalupe el señor de la portería me retuvo varios minutos, me tocó convencerlo que me dejara entrar, ya que no tenía otro momento para hacerlo porque trabajo varias horas al día y era en ese instante que podía hacer las compras”, detalló la médica.

“Con las lágrimas en los ojos comencé a comprar lo que necesitaba. La verdad me sentí muy mal… Llegué donde el señor de las carnes, le dije que al sitio no iba a volver a ir, pero cuando hablaba con él apareció nuevamente el señor de la portería a decirme cosas”, contó Villegas, de acuerdo a Blu Radio.

Luego de seguir por los pasillos del lugar el hombre se detuvo junto a ella y “Me dijo: ‘vea niña, ¿se demora mucho? Es que necesito que se vaya ya del supermercado porque la gente está quejándose porque usted está caminando aquí’. Salí llorando porque delante de todo el mundo me hizo bulla y me sacó del supermercado”, detalló el mismo medio.

Aunque fue discriminada por estar vestida de médica dijo no quererse quitar el uniforme y subrayó que siempre lo lucirá muy orgullosa.

La doctora Lina Triana, integrante del Comité de Expertos en Salud del Valle, se pronunció sobre el tema, “rechazamos estas acciones contra la comunidad médica y el personal de salud. Es importante tener en cuenta que ellos son los más capacitados en usar elementos de bioseguridad”.

Y recalcó que el “personal de salud es el primero en el no quererse contagiar porque no quieren salir a contagiar a su familia con virus después de trabajar”.