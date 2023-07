Vídeos: La Salsa brilló en Envigado con «Viva la Salsa»

in

«Viva la Salsa» el concierto que se llevó a cabo en Envigado considerado «el Mejor Concierto» de la Feria de las Flores, le cumplió a los asistentes que aplaudieron y bailaron sin parar.

Sigue al canal Entretenimiento en Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

Gran noche vivió el Municipio de Envigado con el inicio del «Tour Viva la Salsa«, el cual contó con la presentación de los Hermanos Lebrón, Niche, Tony Vega Oscar De León, Maelo Ruíz, La Sonora Ponceña y el Gran Rubén Blades. Quien celebró en este mes sus 75 años y no dejó de agradecerle a todos los salseros que acudieron a verles porque «la salsa seguirá mientras haya salseros«. Con un gran repertorio y sus infaltables éxitos «Decisiones», «Amor y Control», «Pedro Navaja» y «El Cantante» entre otros el panameño agradeció a los más de 25.000 asistentes entre quienes se encontraban compatriotas, puertoriqueños, paisas además de turistas del país y fieles seguidores. Uno de los momentos emotivos fue el gran homenaje a sus ex compañeros «Fania» que complementaron la noche y su show. «Niche por su parte demostró que viven el mejor legado de Jairo Varela con un show de lujo, sumado a un montaje visual y coreografías increíbles. Oscar De León, se echó al bolsillo con todos sus éxitos y carisma, subiéndole la temperatura. No podemos dejar por fuera a los Hermanos Lebrón, quienes abrieron la tarde de forma puntual, logrando que el júbilo estallara entre los asistentes preparando lo que fue una descarga de buena salsa para decir que «Viva la Salsa» se convierte en un concierto memorable difícil de superar.

RUBEN BLADES VIVA LA SALSA / NOCHE ENVIGADO

NICHE COLOMBIA Y SU SALSA «VIVA LA SALSA»

Con el sello de Ricardo Leyva, Juan Velásquez y John Sepúlveda, «El Tour Viva la Salsa«, sigue este 29 de julio en Bogotá con localidades agotadas desde hace varias semanas, lo que será un lleno de más de 45.000 personas en el Estadio El Campín, el cual recibió de la mano de los mismos productores «El Concierto de Conciertos 35 Años». Según John Sepúlveda es un hecho histórico lo que se vivió en Envigado en simultánea la misma noche en Bogotá al tener leyendas que hicieron grande la salsa y el rock en cada ciudad. La gira de los salseros, irá también a Cali y Barranquilla.

Sigue más más noticias de entretenimiento.