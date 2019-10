VIDEO: La mitad de las cenizas de José José viajarán a México, afirmó Sarita

Sergio Mayer, el titular de la Comisión de Cultura y Cinematografía en México, dio a conocer que sí llevarán las cenizas de José José para rendir un homenaje como él se merece en el país que lo vio crecer.

Asimismo, manifestó detalles de la reunión que sostuvo con Sarita y Sara Salazar para abogar por el traslado del cuerpo de José José a México. El encuentro entre el mandatario con la viuda e hija se presentó el pasado lunes 7 de octubre en el que según él fue “muy productiva”.

Además, le pidió a las personas y medios de comunicación que no tomen partido en el asunto entre Sarita y sus medios hermanos, José Joel y Marysol. Es de recodar que a Sarita la han señalada como la villana en la historia.

“Si alguien abogó para que a fin de cuentas la mitad de las cenizas fuera para México, fue Sarita. Sara mamá había determinado que ‘se acabó, ni el cuerpo ni las cenizas van para México’”.

Aunque la reunión se demoró más de tres horas solo contó que “hubo elementos que me dieron a entender que sí fue la última voluntad de José José el que se dividieran las cenizas. Las respuestas que me dieron fueron contundentes y me quedé frío. Me dí cuenta que sí era la voluntad, esa es mi percepción”.

Mayer comentó que Sara vive de manera sencilla junto a su esposo y contó que en su casa había unas escaleras eléctricas para poder movilizar a José José. Sara Salazar que vive aparte de su hija tampoco tiene grandes lujos.

Esto fue lo que dijo el mandatario cuando le preguntaron que sentía al saber que el cuerpo de José José no viajará a México. “Yo lo veo como un gran éxito. (Se) Pudo no tener ni siquiera la mitad de las cenizas. José José va más allá de un cuerpo o las cenizas”.

“Una cosa es lo que nosotros queremos y otra, las posibilidades, lo que la ley dice. No podemos saber cuál fue su última voluntad y hay que ser muy respetuosos”.

Dijo también que por algunas versiones que circularon en medios se dañó la negociación con Sara Salazar y solo pidió a la gente que despida a su ídolo. “México necesita reconciliación y el acontecimiento de José José nos va a ayudar a reconciliarnos”, puntualizó.

Todo el testimonio fue transmitido Facebook Live del programa Despierta América