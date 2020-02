VIDEO: Johana Fadul reveló qué tan buen “polvo” es Juanse Quintero tras una ‘pesada’ broma

Juan Sebastián Quintero estaba en entrevista con Andrés Wilches de Autostar y pasó por el ‘Sombrero de la verdad’ donde se sometió a hacerle una ‘pesada’ broma a su esposa Johana Fadul.

Mientras estaba en el carro él llamó a Johana y cuando ella contestó la puso a escuchar gemidos, mientras que Fadul hacia absoluto silencio y colgó la llamada. Cuando Juanse intentó llamarla para decirle que era una broma, ella no contestó.

Como Quintero pensó que se había molestado, Andrés le mandó un audio para aclararle que todo se trataba de una broma, al que ella contestó: “te iba a decir que no te iba a creer porque es que Juanse no es buen polvo, entonces ‘Qué rico Juanse’… Mmmm, no sé, no sé, pero te queda muy bien la voz de mujer, te cuento”.

Ante la respuesta de Johanna su esposo le contestó: “ya vas pa’ 7 años conmigo. No creo que una mujer 7 años se aguante un mal polvo y le regale un carro, digo”.

Al final, Johanna dejó claro que no se enojó y cómo es su esposo en la cama: “es que como voy manejando no terminé la frase. ‘Juanse no es mal polvo, Juanse es un polvazo ni el hij******’”.