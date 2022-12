[VIDEOS] Javier Peraza, el hombre tras ‘Bulto de sal’ mantiene vivo a este tierno personaje

‘El man es German» fue una de las telenovelas nacionales que más han divertido y atrapado a miles de colombianos. Esta serie en especial, logró cautivar a un público infantil, que terminó enamorándose de sus personajes de ‘La manada’.

Uno de los personajes recordados y sobre todo muy querido por los chiquitos, fue ‘Bulto de Sal’, un hombre que hablaba poco, pero que generaba varias emociones positivas en los televidentes y se convirtió en uno de los más tiernos de la serie.

Javier Peraza, es el hombre detrás de este personaje, y aunque en la actualidad no se le ha vuelto a ver en televisión, este hombre sigue manteniendo de laguna su personaje más vivo que nunca.

En un video publicado recientemente, por el mismo actor ,contó que hace de ‘Bulto de sal’

“Yo sigo actualmente aprovechando el personaje con obras sociales y, a veces, en eventos pagos. No me estoy llenando de plata. Lo hago porque me nace porque, sin querer queriendo, pedí algo a la vida, y es ser reconocido. Como me gusta el circo y el clown, pues quiero que ‘Bulto de sal’ sea el payaso reconocido a nivel nacional e internacional”, contó Javier Peraza.

Además en sus redes sociales comparte el trabajo que hace actualmente

