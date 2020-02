VIDEOS: “¡GRACIAS COLOMBIA!”, dice Shakira tras su éxito en el Super Bowl

La cantante Shakira sigue recibiendo elogios por su gran presentación en el Super Bowl 2020, junto a Jennifer López, y la barranquillera le agradeció a su país por haberle dado el secreto de su éxito.

“Quiero agradecer a mi Colombia por darme el mapalé, la champeta, la salsa y los ritmos afro caribeños que me han permitido realizar el Super Bowl que desde hace más de una década soñé”, escribió la colombiana en todas sus redes sociales.

Además de este trino, “Shaki” compartió el clip de la parte final del show donde bailó y cantó “Waka waka” junto a J Lo y luego hizo un magnífico show de champeta, que ha despertado la inquietud de millones de tuiteros, pues algunos apenas están conociendo este género característico de la costa caribe colombiana.

En la versión anglosajona del trino se puede leer el mismo mensaje junto el clip del momento en que Shakira hizo el gestó con su lengua (homenaje de la comparsa “Son de negro” del Carnaval de Barranquilla) y bailó mapalé, todo mientras interpretaba su éxito mundial “Hips Don’t Lie“.

I want to thank Colombia for giving me the mapalé, the champeta, the salsa and the Afro-Caribbean rhythms that allowed me to create the Super Bowl Halftime Show that I dreamed of more than a decade ago. pic.twitter.com/KlBb94vJfL

