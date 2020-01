VIDEO: “Esto parece Narnia”, ‘volvieron trizas’ a Faustino Asprilla por salir a defender a la Policía en Twitter

Hace pocas horas Faustino Asprilla trinó un video en que sale un encapuchado con una carpa de color amarillo atacando a un uniformado mientras estaba caminando al parecer cerca de una de las estaciones de Transmilenio en Bogotá, pero lo ‘volvieron trizas’ en Twitter por defender a la fuerza publica.

En el clip se ve como el uniformado caminaba ‘relajado’ y por la espalda fue atacado con una patada por uno de los manifestantes, al parecer, eso le causó indignación al ‘Tino’ Asprilla.

El trino fue acompañado con este escrito: “en cualquier país civilizado este criminal estaría judicializado. No puedo creer que permitan que humillen de esta manera a nuestra Policía Colombia. Esto parece Narnia”. Lo cual generó varias respuestas como estas: “París te parece Narnia? creo que lo conoces no? se presentan protestas cuando el estado se BURLA de su pueblo, no justifico la violencia pero mira a ver si esto llamado París es Narnia”.

