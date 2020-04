VIDEO: “Estaba muy mal de salud”: Cabas contó lo que sufrió debido a los excesos y su relación con Johana Bahamón

Andrés Mauricio Cabas Rosales habló de su proceso para limpiar su cuerpo y dio detalles de su relación con Johana Bahamón, el cantante conocido como Cabas se sinceró sobre su estado de salud.

“Estaba muy mal de salud y muy desconectado de todo mi proceso creativo. Tuve que hacer un viaje largo para poder limpiar mi cuerpo. Me sentía muy mal, los médicos ya me habían dicho que muchos de mis órganos estaban en mal estado (…) Llevaba mucho tiempo viviendo cosas que no estaban correctas” contó Cabas.

El cantante explicó algunas de las complicaciones de salud que padecía, “era algo de todo, de falta sueño, de sistema nervioso fregado, el hígado complicado, el corazón con una arritmia cardíaca, los triglicéridos los tenía súper arriba, tenía anemia porque no tenía apetito, no estaba comiendo bien, entonces pues estaba totalmente intoxicado”.

“Se puede llegar a momentos de iluminación y éxtasis sin la necesidad de cosas externas pesaroso”, recalcó ‘Cabas’ en entrevista con el Canal RCN.

Cuando le preguntaron por la mamá de su hijo y expareja Johana Bahamón manifestó que tiene una buena amistad y le tiene gran aprecio.

“Es una gran madre y siempre hemos sido muy amigos. La gente se sorprende del cariño que nos tenemos, pero me parece muy triste que no entiendan que el amor después del amor es muy válido”, contó el intérprete de ‘Tu boca’.

El artista estuvo internado en una clínica de Belgrado, en la capital de Serbia, para realizar un proceso de limpieza interior.