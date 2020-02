VIDEO: “Entrégueme la niña”, con 5 años pidió ayuda para evitar que secuestraran a su hermana menor en una calle de Bogotá

Una madre que iba con sus dos hijas, una de tres años y la otra de cinco, por las calles del barrio Venecia, ubicado en el sur de Bogotá, fue interceptada por un hombre quien le decía al oído ‘entrégueme la niña”, pero la mayor de las pequeñas le avisó a la comunidad quienes ayudan a capturar al sujeto.

En una cámara de seguridad quedó el momento en el que se ve a la mujer luchando para que el hombre no se lleve la menor de sus hijas.

La mamá estuvo en entrevista con Noticias Caracol donde contó: “venía camino a entregar a mis hijas a la casa paterna, las dos niñas iban de mi mano cuando de repente un tipo en bicicleta me intercepta por detrás, me tapa la boca y me dice al oído ‘entrégueme la niña”.

Asimismo, expresó que ella y su hija menor resultaron heridas en medio de forcejeo, pero en ese momento llegaron varias personas del barrio para ayudarla a salir del rapto.

Luego de capturar al delincuente fue conducido a una URI. Entre lágrimas la madre de pidió a las autoridades: “no lo dejen suelto, es un peligro para la sociedad”.

La progenitora le relató al medio mencionado cómo han sido las cosas después del ‘terrible’ suceso: “estamos pasando por un nivel de estrés grandísimo. Mis hijas no quieren salir a la calle, tienen pesadillas, es terrible, no hemos tenido un apoyo psicológico”.

Se pudo conocer que un juez ordenó medida de aseguramiento, pero el sujeto alegó sufrir una enfermedad mental. Cuando la madre de las dos menores lo confronto este “se reía en mi cara”.