VIDEO: ¡Enfurecida!, Amparo Grisales con participante que la imitó tras ser rechazada

Luego de no pasar como la imitadora de la cantante Sia en el programa ‘Yo me llamo’, la mujer se cambió de vestuario en plena presentación y empezó hablar como uno de los jurados, Amparo Grisales, algo que no le gustó.

«Me ‘emberraca’ que me estén interrumpiendo, habla usted o hablo yo», manifestaba la imitadora mientras Jessi Uribe y César Escola no podían evitar las risas, pero Amparo no lo tomó de la mejor manera y le dijo que ella no hablaba así.

Lea también: VIDEO: Jurado de ‘Yo Me Llamo’ no aguantó y se las ‘cantó’ a Jessi Uribe durante una presentación

Luego de unos segundos los jurados le pidieron un poco de respeto, pero la mujer nunca dejó de parar de imitar a Amparo Grisales.

Así fue la audición de la imitadora de Amparo Grisales:

#YoMeLlamo Pero qué es está mierda JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ pic.twitter.com/trlB52nehi — El costeño (@MeDicenDande) October 5, 2019

Le faltó un poquito más de altanería, pero si se llama Amparito #YoMeLlamo pic.twitter.com/CkYWKGxHtH — Hassam (@oficialHASSAM) October 5, 2019

Escola y Jessi cuando le hicieron tremendo espectáculo a Amparo#YoMeLlamo pic.twitter.com/A8UwHRMbk6 — Pa0 (@siatodos2) October 5, 2019